Bonifica da ordigni bellici”, e a Fiumara Grande scoppia il caos

Fiumicino – Avete mai pensato di poter avere una bomba in giardino? No? Neanche i residenti di Passo della Sentinella, che quando stamattina hanno visto posizionare cartelli con la scritta “Bonifica da ordigni bellici” si sono preoccupati, per usare un eufemismo.

In realtà il pericolo vero non c’è, ma c’è invece la solita storia tutta italiana della mano destra che non sa cosa fa la sinistra. Nello specifico, il Consorzio di Bonifica (è scritto sul cartello, ma senza timbri o laccature di ufficialità) avrebbe dato mandato di eseguire questi lavori preliminari (che, in verità, sono prassi normale per ogni lavoro che debba toccare il sottosuolo) per poi passare alla posa in opera di tubi – per opere idrauliche – che passando per via Scagliosi devono arrivare fino al Tevere.

Peccato che nessuno ne sapesse nulla, e quando i residenti hanno chiesto spiegazioni, sommariamente gli è stato detto che dovevano fare questo tipo di accertamenti per dei lavori che comunque sarebbero partiti non prima dell’estate 2022. E’ stato a quel punto che, stante la mancanza di comunicazioni ufficiali da parte del Comune, i residenti di Fiumara Grande hanno chiamato Polizia locale e carabinieri. Che, “ovviamente” (…in Italia), non sapevano nulla né dei lavori né del divieto di sosta.

I carabinieri hanno provveduto ad identificare le persone presenti, residenti e lavoratori, e hanno mandato via gli operai. Ora si attendono nuove comunicazioni, stavolta si spera ufficiali, e un miglior raccordo tra le istituzioni. Una mattinata ad alta tensione, dunque, ma senza particolari conseguenze.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link