Covid, a Fiumicino in due settimane 422 casi e 626 guariti: il bollettino del 23 febbraio

Fiumicino – “Sono 588 i positivi nel Comune di Fiumicino, 204 in meno rispetto all’ultima comunicazione data. Questo a fronte di 422 nuovi casi e 626 guariti. È quanto emerge dai dati forniti dalla Asl Rm 3. Le donne contagiate sono 326, gli uomini 262, con un’età media di 36 anni. Le località più colpite sono Fiumicino e Isola sacra con il 64% dei casi, seguite da Parco Leonardo (8%) e Focene (7%)”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino. L’ultimo aggiornamento dato dal Comune risale al 7 febbraio 2022.

“È fondamentale – prosegue – continuare a mantenere alta l’attenzione, seguendo tutte le indicazioni per prevenire la diffusione del virus e vaccinandosi. A tal proposito, ricordo che da domani, 24 febbraio, saranno disponibili le prenotazioni per la quarta dose del vaccino anti-Covid19 per i soggetti estremamente vulnerabili inseriti nella circolare del Ministero della Salute. Per prenotarsi cliccare qui“.

