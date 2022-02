Cucunato (Lega): “E’ importante parlare di Unione Europea ai nostri giovani”

Roma – “Sono contento di aver collaborato con l’associazione ‘Il Marforio’, per l’organizzazione dell’evento e ringrazio anche importanti relatori che hanno accolto il mio invito a partecipare a ‘Trent’anni di Maastricht: pensando l’Europa del futuro’“.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Piero Cucunato, capogruppo della Lega nel IX Municipio di Roma, presentando l’evento che si svolgerà oggi pomeriggio, che aggiunge: “Nell’epoca globale odierna, le distanze tra i luoghi più lontani si sono accorciate: Internet, i social network, lo sviluppo tecnologico. Tra queste, anche le distanze tra i Municipi e un’immensa realtà come l’Unione Europea. Dopo 30 anni, oggi ci definiamo tutti indistintamente europei. Una linea ben rappresentata dai giovani di oggi, che sono stati il fulcro delle mie ultime iniziative culturali effettuate col patrocinio di Roma Capitale nel ‘progetto che vede giovani e anziani’ scambiarsi le esperienze intergenerazionali“.

“Ed è proprio dai giovani che deve ripartire questa Europa, che deve essere riformata. Un tema che sarà la prima sfida post Covid, in una direzione più solidale della nostra Comunità Europea, ma che sappia anche guardare a importanti temi come la sicurezza, l’economia, la giustizia e la salute. Nei miei eventi culturali, sono emerse le richieste di creare una Agenzia Europea per il Lavoro dedicata ai giovani e una politica migratoria comune con gli altri Stati membri dell’Ue”, conclude.

