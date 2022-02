Endometriosi, riprende in Commissione l’iter della “Legge Califano”

“Sono molto felice che giovedì riprenda in commissione sanità l’iter per l’approvazione della proposta di legge ‘Endometriosi 4.0’. Lottiamo per tutte quelle donne che soffrono di questa patologia silenziosa e invalidante. Per dar voce a tante di loro che hanno perso la speranza”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.

“Per avere diagnosi precoci – spiega la Consigliera – attraverso percorsi formativi destinati al personale medico degli ospedali del Lazio con l’obiettivo di riconoscere immediatamente i sintomi legati all’endometriosi. E campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto alle più giovani. Per istituire un registro elettronico regionale e avere il numero esatto e non aleatorio delle donne che soffrono di endometriosi. Questo ci permetterebbe di far capire quanto il problema sia rilevante. E ancora la creazione di un’app che possa fornire l’elenco dei centri specializzati a cui rivolgersi. Un ringraziamento al presidente della commissione Lena per l’attenzione che sta dimostrando nei confronti di questa problematica che coinvolge oltre 750mila donne nel solo Lazio”.

