SITUAZIONE. Una volta che il fronte provenuto dalle alte latitudini europee sarà definitivamente uscito di scena, perdendosi sulle coste libiche ed egiziane, l’anticiclone tornerà ad imporsi sul Mediterraneo centrale, espandendosi dall’Europa centro-occidentale verso est. Abbraccerà anche l’Italia già da mercoledì e il tempo si stabilizzerà su tutte le nostre regioni, con il sole che tornerà a dominare e le temperature ad aumentare. Si aprirà così una nuova fase stabile ed anticiclonica sull’Italia che durerà però non più di 48 ore. Dal Nord Atlantico infatti si preparerà ad entrare in azione un nuovo fronte freddo che attraverserà l’Italia proprio nel weekend. Ecco nel dettagli il tempo previsto fino a giovedì.

METEO MERCOLEDI’ 23 FEBBRAIO. Sarà una giornata stabile per tutta Italia con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni, a parte qualche innocua nube residua al mattino sui confini alto atesini e su Puglia e Basilicata. Saranno inoltre assenti le nebbie, nonostante la presenza dell’anticiclone, e soltanto qualche lieve foschia potrà fare la sua comparsa nelle ore più fredde sulla Val Padana. Venti ancora tesi settentrionali al Sud, in attenuazione invece al Centro-Nord, temperature diurne in aumento.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: prosegue la fase di tempo stabile e ben soleggiata su Toscana, Umbria e Lazio. Freddo al mattino con gelate sulle vallate interne; decisamente più mite di giorno, con massime vicine ai 19°C sul Lazio. Venti da N-NE, moderati tra Umbria, bassa Toscana e medio-alto Lazio. Mari da mossi a poco mossi.

Commento del previsore Lazio

Seguiranno da martedì giornate soleggiate grazie ad una progressiva rimonta dell’alta pressione, con temperature minime in calo specie nelle valli interne e locali gelate. Temperature massime in aumento su valori miti. Nuvolosità stratificata in ingresso nel corso di giovedì, ad anticipare un probabile e rapido peggioramento, a carattere freddo, a partire da venerdì per il transito di correnti Nord-Atlantiche che porteranno un incremento della nuvolosità e prime piogge sulla Toscana; sabato tempo perturbato su tutte le regioni centrali tirreniche con ingenti nevicate in Appennino sopra i 1000m, quota neve in calo tra pomeriggio e notte fin verso i 400-700m.

