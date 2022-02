Ostia, nasce lo Sportello sociale di prossimità: i servizi

Ostia – Nasce lo Sportello sociale di prossimità di Demos-Laboratorio Civico X. Un centro di ascolto, aiuto e supporto per affiancare le persone in difficoltà con sede a Ostia, in via Franco Mezzadra 21, e aperto tutti i venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

“Lo sportello si avvale della collaborazione di professionisti nel settore sociale e legale: pedagogisti, educatori, assistenti sociali, psicologi e avvocati – spiegano i suoi promotori -. I servizi erogati sono a titolo gratuito e spaziano dall’orientamento alla consulenza, dal garantire ai cittadini l’accesso alle prestazioni sociali all’accompagnamento al dialogo con le istituzioni e gli enti socio- educativi”.

“La crisi economica, prima, e la pandemia, ora, hanno provocato un considerevole aumento dei disagi sociali. Occorre quindi sconfiggere il sentimento di solitudine e attivare la rete formale e informale attorno a chi manifesta disagi di varia natura – continuano -. Ci poniamo inoltre l’obiettivo di istituire un osservatorio informale come centro di lettura dei nuovi bisogni sociali al fine di immaginare nuovi e più efficaci interventi”.

“L’equipe multidisciplinare costituita e che lavorerà in modo volontario sarà a disposizione di cittadini singoli e di famiglie. Crediamo che la nostra società abbia perso il dono dell’ascolto. È necessario, allora, ripristinare un luogo dove sia possibile attivare percorsi virtuosi che rimettano al centro la persona”, concludono da Demos-Laboratorio Civico X.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Ostia e del X Municipio, clicca su questo link.