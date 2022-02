Roma, maltratta e minaccia la compagna nonostante il divieto di avvicinamento: arrestato

Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 25enne nigeriano, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di maltrattamenti nei confronti della compagna, connazionale di 22 anni.

La scorsa serata, a seguito della richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della donna, i Carabinieri sono intervenuti presso la sua abitazione dove hanno trovato l’uomo che, in stato di forte agitazione, ha cercato di ostacolare il loro ingresso.

I Carabinieri sono riusciti a calmarlo e bloccarlo, soccorrendo poi la donna che nel frattempo si era rifugiata chiudendosi nella camera da letto. Ai militari la donna ha riferito che il compagno, a seguito di un violento attacco d’ira scaturito senza motivi, voleva malmenarla.

Dagli accertamenti è emerso che il 25enne era già colpito da divieto di avvicinamento alla compagna ed è stato quindi arrestato.

L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’applicazione della misura del divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri, con l’applicazione del braccialetto elettronico.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

