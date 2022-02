Roma, nuovi problemi tecnici per Atac: ferme le metro B e B1

Roma - Nuovi problemi tecnici per Atac, che si è vista costretta ad interrompere il servizio sull'intera tratta della metro B e della B1.

E' successo oggi, mercoledì 23 febbraio, intorno alle 12.20. La causa, spiegano, è una "mancanza di tensione":

Al momento non è dato sapere se saranno attivate le navette sostitutive per i migliaia di pendolari lasciati "a piedi" dall'ennesimo disservizio dell'azienda capitolina.

