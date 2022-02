Stadio della Roma a Pietralata? Il Campidoglio smentisce

Roma – Dove sorgerà il nuovo Stadio della Roma? In merito a notizie di stampa apparse questa mattina su alcuni quotidiani, che riportano l’area di Pietralata come zona indicata dal Comune, il Campidoglio afferma: ”Si smentisce in maniera netta che l’amministrazione capitolina abbia suggerito o scelto un’area piuttosto di un’altra. Non è compito dell’Amministrazione Capitolina fare proposte bensì esaminare progetti e da questo punto di vista si ribadisce la piena disponibilità a esaminare con la società puntuali proposte in merito allo stadio”. (fonte Adnkronos)