Strisce bianche a Fregene… ma con il divieto di sosta e rimozione forzata, Crescere Insieme: “Un ingannevole controsenso”

Fiumicino – “Parcheggi segnalati da un cartello di divieto di sosta con rimozione forzata: è il controsenso che domina a Fregene in viale Nettuno, una delle piazzette principali della località, dove sono presenti molti esercizi commerciali”. Così, in una nota stampa, Alessandra Luccardi, Crescere Insieme Fregene.

“Tali parcheggi a spina, – spiega Luccardi – infatti, sono regolamentari con tanto di strisce bianche, ma su di loro incombe un segnale stradale che indica chiaramente che lì non si può né parcheggiare, né sostare. I residenti sono molto confusi sull’utilità di quel cartello ed ogni volta parcheggiano la propria auto con il timore che possa essere portata via o di prendere una multa.

Non sarebbe forse il caso di dare una spiegazione a questa incongruenza? In quell’area i parcheggi sono fondamentali, ma è nostro diritto sapere se si può parcheggiare oppure no”.

