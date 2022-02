Terracina, il Comune smentisce: niente discarica alla cava

Terracina – “La cava di Terracina non fa più parte da tempo dei siti presi in considerazione da Provincia e Regione per la realizzazione di una discarica”. Con queste parole la sindaca di Terracina, Roberta Tintari, risponde alle polemiche sulla presunta realizzazione di una discarica presso la cava di Terracina.

“Nello studio di secondo livello presentato dalla Provincia al tavolo ristretto dei sindaci diversi mesi fa, la cava di Terracina, insieme ad altri siti, è stata esclusa dalla rosa delle 8 aree prese in considerazione sul territorio provinciale perché non risponde ai requisiti imposti dal Piano Regionale dei Rifiuti dell’agosto 2020. Infatti –spiega la sindaca -, l’area in cui insiste la cava è soggetta a vincoli paesaggistici ed è Zona di Protezione Speciale, quindi non può in alcun modo essere presa in considerazione per un impianto di questo tipo”.

L’assessora all’Ambiente Emanuela Zappone conferma le parole della sindaca e aggiunge che “ho sempre seguito personalmente tutti passaggi della vicenda e ho anche partecipato all’ultimo incontro del tavolo insieme al sindaco Tintari, circostanza in cui Terracina non è stata proprio menzionata tra le ipotesi prese in considerazione, quindi gli allarmi lanciati sono del tutto infondati. Sarebbe opportuno – dice – leggere con attenzione gli atti prodotti proprio dalla Provincia e non lasciarsi andare a dichiarazioni di chiaro stampo propagandistico, smentite dalla realtà dei fatti. Una speculazione politica fondata sul nulla e improntata alla ricerca di visibilità. Nessun impianto tmb è previsto nel territorio comunale di Terracina: lo dice il Comune e lo dice la Provincia con i suoi atti. Comunque teniamo molto a questa tematica verso la quale prestiamo grande attenzione come Amministrazione, supportati dai nostri consiglieri provinciali che seguono con puntualità tutti i lavori e i provvedimenti della Provincia”.

