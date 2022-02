Terracina, trasforma il garage in una serra per coltivare marijuana: arrestato un 20enne

Terracina – Proseguono con incisività e senza sosta i servizi di controllo del territorio posti in essere dal Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione dei reati in genere e quelli inerenti agli stupefacenti anche sul territorio della Compagnia di Terracina.

Durante tali controlli il 18 febbraio 2022, in Terracina, i militari della locale Stazione unitamente al personale della dipendente Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia, in stretta intesa con la Procura di Latina, traevano in arresto, nella flagranza di reato un ventenne del luogo.

Si accertava che il predetto aveva allestito nel garage della sua abitazione una mini serra artigianale in cui stava coltivando 3 piante di marijuana opportunamente occultate e alimentate da impianti di aerazione ed elettrico efficacemente realizzati.

I militari operanti rinvenivano anche materiale per il confezionamento della citata sostanza stupefacente, il tutto posto sotto sequestro.

Dall’esame successivo effettuato sulle piantine è stato accertato che le stesse avrebbero permesso di ricavare 450 dosi.

Il giovane, d’intesa con l’A.G. di Latina è stato condotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Nella mattinata odierna è stato giudicato con il rito direttissimo e, dopo la convalida dell’arresto, l’udienza è stata rinviata nella metà del prossimo mese di marzo.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

