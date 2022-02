Centro di Raccolta rifiuti ad Isola Sacra, Coronas (Forza Italia): “Inaccettabile chiedere ai residenti di convivere con materiali inquinanti”

Fiumicino – “La notizia del nuovo Centro di Raccolta rifiuti a Fiumicino (leggi qui) ha allarmato tutti i residenti di Isola Sacra: l’area designata è densamente popolata e nelle vicinanze è presente anche un parco frequentato da molti bambini”. Lo dichiara in una nota stampa Alessio Coronas, capogruppo di Forza Italia a Fiumicino.

“Le preoccupazioni e le proteste dei cittadini – spiega il Capogruppo – nascono dalle conseguenze che questo nuovo centro di stoccaggio potrà portare: passaggio di mezzi pesanti e pericolosi, cattivi odori, rumori molesti, presenza di materiali inquinanti e il possibile arrivo di ratti.

Non si mette in dubbio l’utilità di una struttura importante per la raccolta rifiuti e il loro corretto smaltimento, ma il fatto di collocarla in pieno centro città. Di solito, infatti, tali centri sorgono nelle vicinanze del centro cittadino. E’ inaccettabile chiedere alla cittadinanza di convivere con questi possibili disagi“.

“Per chiarire le origini di questa decisione, – conclude Coronas – presenterò un’interrogazione in Consiglio Comunale, al fine di trovare una soluzione alternativa nel rispetto del decoro urbano e di tutta la collettività”.

