Fiumicino, un nuovo centro di raccolta dei rifiuti a Isola Sacra: costi e progetto dell’opera

Fiumicino – Contro l’emergenza rifiuti, il Comune di Fiumicino prevede la costruzione di un nuovo centro di raccolta a Isola Sacra. Una città, quella che ospita l’aeroporto internazionale, che conta circa 80.522 abitanti (al 31.10.2021), ed è servito attualmente da 2 centri di raccolta, ai quali si aggiungerebbero il centro di raccolta in questione e quello del Riuso di Muratella.

Dagli ultimi dati Ispra emerge che nella cittadina costiera la produzione di rifiuti relativi al centro di raccolta sia di circa 80 chili per abitante, una cifra, si legge nello studio di fattibilità dell’opera, “ben superiore rispetto alla capacità attuale, nonché quella futura considerati gli obiettivi di raccolta differenziata pari a 87% fissati al 2026″.

“La realizzazione del nuovo centro garantirà una maggiore ricezione dei rifiuti da parte dei cittadini, implementando un servizio più efficiente che riverbera positivamente nella riduzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, anche in considerazione della configurazione urbanistica della città”, si legge ancora nel documento pubblicato sull’Albo pretorio, dove si precisa: “La posizione strategica dei centri di raccolta garantisce ai cittadini che viaggiano quotidianamente all’interno della città la possibilità di conferire i rifiuti soddisfacendo l’intero fabbisogno cittadino”.

Che cos’è un centro di raccolta

Il centro di raccolta è la struttura adibita per l’avvio a recupero di tutti i rifiuti che non possono essere conferiti nei cassonetti stradali. Strutturalmente si può suddividere il centro di raccolta in tre elementi principali:

– La Fascia di Prospetto che rappresenta l’interfaccia con la città in cui sono compresi gli ingressi, la portineria, i servizi igienici pubblici e il magazzino;

– La Fascia Perimetrale di Percorrenza che comprende il percorso attraverso il quale il cittadino accede ai servizi del Centro;

– Il Nucleo Centrale ossia l’area in cui sono collocati i cassoni.

La realizzazione del centro di raccolta Isola Sacra, “che verrà realizzato utilizzando tecnologie dell’industria 4.0 e fonti di energia rinnovabile, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi comunitari previsti al 2026 di riciclaggio e di raccolta differenziata”.

I costi

Il costo dell’opera? L’intervento nel suo complesso avrà un costo pari a 1.000.000,00 €. Le spese relative al suolo dedicato all’impianto ammontano a 100.000,00 €. Le opere murarie sono però la categoria di costo più rilevante ed ammontano a 243.095,13 €. Le spese per infrastrutture specifiche necessarie per il funzionamento dell’impianto/intervento sono pari a 288.536,71 €, mentre quelle per macchinari, impianti e attrezzature ammontano a 319.587,34 €. All’interno del costo complessivo dell’intervento sono considerate anche le spese per funzioni tecniche per una cifra totale pari a 17.024,38 €. Infine, sono stati previsti costi per consulenze per un costo totale pari a 31.756,44 €.

Cittadini sul piede di guerra

La notizia dell’avvio dei lavori si è già diffusa per il quartiere, suscitando non poche polemiche da parte dei residenti. Sono diversi infatti gli abitanti di Isola Sacra contrari alla realizzazione di un nuovo impianto di raccolta di rifiuti in un’area dove, a breve, potrebbe sorgere anche un nuovo porto crocieristico (leggi qui). Molti dei cittadini contrari e preoccupati, si dicono pronti alla battaglia, anche legale, per evitare che il nuovo centro di raccolta si realizzi proprio in quella zona.

