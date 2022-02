La Russia attacca: il Colosseo si illumina con la bandiera dell’Ucraina

Roma – La Capitale d’Italia, città della pace, si mobilita contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina. Nella notte tra il 24 e il 25 febbraio, il Colosseo si illumina con i colori della bandiera ucraina mentre nel pomeriggio di venerdì 25 febbraio, il Sindaco Gualtieri ha indetto una fiaccolata per la pace in solidarietà al popolo ucraino. L’appuntamento è alle 18 in Piazza del Campidoglio da cui si partirà con una simbolica marcia per la pace verso il Colosseo. “Condanniamo fermamente l’attacco all’Ucraina. Invito tutte le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace” ha detto il Sindaco Gualtieri. Anche l’Assemblea Capitolina ha espresso solidarietà al popolo ucraino aprendo la seduta odierna con un minuto di silenzio “per la pace e il dialogo” in Ucraina.