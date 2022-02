Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Una volta che il fronte provenuto dalle alte latitudini europee sarà definitivamente uscito di scena, perdendosi sulle coste libiche ed egiziane, l’anticiclone tornerà ad imporsi sul Mediterraneo centrale, espandendosi dall’Europa centro-occidentale verso est. Abbraccerà anche l’Italia già da mercoledì e il tempo si stabilizzerà su tutte le nostre regioni, con il sole che tornerà a dominare e le temperature ad aumentare. Si aprirà così una nuova fase stabile ed anticiclonica sull’Italia che durerà però non più di 48 ore. Dal Nord Atlantico infatti si preparerà ad entrare in azione un nuovo fronte freddo che attraverserà l’Italia proprio nel weekend.

METEO GIOVEDI’ 24 FEBBRAIO. Prevarranno ancora condizioni di stabilità anticiclonica sull’Italia, anche se andrà aumentando la nuvolosità alta e stratificata sin dalle prime ore della giornata al Nordovest, Toscana e Sardegna, con velature e stratificazioni alte che in giornata si estenderanno a tutto il Centro-Nord, offuscando il sole. Da segnalare nelle ore più fredde la possibilità di banchi di nebbia sulla Val Padana centro-occidentale. In serata aumentano ulteriormente le nubi su Alpi occidentali e Liguria, con qualche debole pioggia in arrivo sullo Spezzino. Ventilazione tesa da nord sullo Ionio, debole tendente a disporsi dai quadranti meridionali altro.

Evoluzione meteo Lazio

GIOVEDI’: giornata stabile sulle regioni del medio Tirreno, soleggiata al mattino e con velature o strati anche estesi in transito entro sera, a partire da Ovest. Locali foschie al mattino nelle valli umbre e interne laziali. Temperature minime fredde specie nelle valli interne; locali gelate. Massime in lieve calo ma su comunque valori miti. Mare mosso.

Commento del previsore Lazio

Seguiranno da martedì giornate soleggiate grazie ad una progressiva rimonta dell’alta pressione, con temperature minime in calo specie nelle valli interne e locali gelate. Temperature massime in aumento su valori miti. Nuvolosità stratificata in ingresso nel corso di giovedì, ad anticipare un probabile e rapido peggioramento, a carattere freddo, a partire da venerdì per il transito di correnti Nord-Atlantiche che porteranno un incremento della nuvolosità e prime piogge sulla Toscana; sabato tempo perturbato su tutte le regioni centrali tirreniche con ingenti nevicate in Appennino sopra i 1000m, quota neve in calo tra pomeriggio e notte fin verso i 400-700m.

(Fonte: 3B Meteo)