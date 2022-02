Ncc, l’Anar denuncia: “Solo Roma non regolamenta l’accesso agli operatori fuori provincia”

Roma – “L’assenza prolungata dal proprio territorio autorizzante, questo il motivo per il quale, con una Determina Comunale del 21 febbraio 2022, nella regione Puglia il Comune di Laterza della provincia di Taranto ha revocato 6 Autorizzazioni da Noleggio Con Conducente”.

E’ quanto dichiara l’ANAR (Associazione Nazionale Autonoleggiatori Riuniti).

“Tutte le autorizzazioni Ncc in questione operavano in maniera illegittima al di fuori del proprio territorio pugliese autorizzante, privando in primis il servizio pubblico non di linea i cittadini del comune di 15mila abitanti e – continua nella nota il Presidente dell’ANAR Ivano Fascianelli – soprattutto arrecando danno economico per concorrenza sleale agli operatori regolari Ncc e Taxi di Roma Capitale dato che anche queste autorizzazioni svolgevano la propria attività in modo stabile nella Capitale.

Finalmente quasi tutti i comuni hanno recepito dalle nostre segnalazioni di provvedere a mettere ordine al settore del trasporto pubblico non di linea, tutti tranne il Comune di Roma che ancora oggi, a distanza di quasi 1 anno dall’approvazione del nuovo Regolamento Comunale dalla vecchia giunta Raggi – conclude Fascianelli -, non regolamenta l’accesso agli operatori Ncc di fuori provincia come previsto dall’art.29 del regolamento stesso”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.