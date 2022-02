Nuovo centro di raccolta rifiuti a Isola Sacra, la Lega: “No a ridosso di case e scuole”

Fiumicino – “Siamo contrari alla realizzazione di un centro di trasferenza all’interno di una zona centrale di Isola Sacra (leggi qui), a pochi metri da abitazioni, scuole e di uno snodo viario importantissimo come via della Scafa. Una decisione totalmente sballata che non tiene conto delle necessità del nostro territorio, presa senza alcuna concertazione dall’amministrazione comunale, per di più con una delibera di giunta. Qui nessuno è contrario a priori alle cose. Il centro di trasferenza va fatto ma non lì. Ci domandiamo perché si continui con questo atteggiamento arrogante che se ne frega di tutto. Una scelta che si ripercuoterà esclusivamente sui cittadini, non solo da un punto di vista viario e della qualità della vita, ma anche e soprattutto economico. Qualcuno si è chiesto di quanto crollerà il valore delle loro proprietà, in un periodo per di più già molto critico per l’economia? Chiediamo immediatamente il ritiro della delibera e un tavolo aperto per concordare insieme la migliore localizzazione”. Così, in una nota, Federica Poggio (capogruppo Lega-Fiumicino) e Giuseppe Picciano (coordinatore Lega-Fiumicino).

