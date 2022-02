Porto commerciale a Fiumicino, Baccini: “Per l’indotto lavorativo si peschi in città”

Fiumicino – “Prendiamo atto con favore che dopo tante battaglie inizieranno i lavori per la realizzazione del Porto. Questa importante opera è l’azione naturale di sostegno al comparto della piccola e grande pesca, della lavorazione e della parte commerciale legata all’economia del mare e del Blu. Sono convinto che il presidente dell’autorità portuale di Civitavecchia, Pino Musolino, metterà in campo tutte le iniziative necessarie al fine di coinvolgere tutti gli attori e gli operatori commerciali del comparto di Fiumicino anche nelle attività di gestione della stessa area portuale. Questo gesto sarà il giusto tributo alla nostra città che fino ad oggi ha ‘subito’ l’esuberanza di Civitavecchia. Ricordiamo che nell’accordo istitutivo dell’Authority Fiumicino avrebbe dovuto avere un ruolo di primo piano che negli anni, invece, si è perso a vantaggio di altre città. Invece oggi, l’Authority, ha la possibilità di un nuovo avvio che prevede anche una grande attività di sussidiarietà sia orizzontale che verticale tra le aree e i comparti perché questa attività sia sostanziale ed evidente per il territorio e non solo apparente. Dopo tanti anni di battaglie Fiumicino con il nuovo porto darà sostanza alle proprie vocazioni naturali che riguardano l’economia del mare e del Blu“. Così, in una nota, il consigliere comunale di opposizione, Mario Baccini.

