Roma, incidente sulla Tangenziale est: traffico paralizzato

Roma – Code sulla Tangenziale est a causa di un incidente ad altezza via Salaria in direzione Stadio.

Ripercussioni sulla viabilità del tratto urbano della A24 con code di 3 chilometri a partire da Tor Cervara.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con le notizie dall’Italia e dal mondo, clicca su questo link.