Roma, pubblicizzano sui social una serata “No Green Pass”: scattano controlli e multe

Roma – Avevano pubblicizzato sui social una serata “No Green Pass” all’interno di alcuni locali pubblici in zona Centocelle, con la possibilità di entrare senza il certificato verde.

Gli agenti della Polizia Locale, V Gruppo “Casilino”, nell’ambito dei consueti controlli della zona, sono intervenuti in una di queste attività, trovando all’interno due persone prive di Green Pass, subito sanzionate. Ulteriori accertamenti sono tuttora in corso.

