Guerra in Ucraina, morti tra i civili e i soldati. Zelensky: “La Russia è come la Germania nazista”

Kiev – “La Russia rappresenta il male”. Così il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky parlando di una “battaglia davvero dura” condotta dalle forze armate ucraine “respingendo gli attacchi russi a est, nord e sud”. “Il nemico sta subendo perdite e ne avrà ancora di più grandi perché hanno invaso la nostra terra”, ha quindi sottolineato. “Da oggi i nostri paesi si trovano su lati diversi nella storia mondiale- ha continuato parlando in russo – decidete da che parte stare, ascoltate la vostra coscienza”.

“Non cederemo la nostra libertà, qualsiasi cosa pensi Mosca”, ha quindi sottolineato. E dopo aver rivolto un appello alla popolazione a ”donare sangue” perché ”ci sono militari feriti negli ospedali” che ne hanno bisogno”, ha confermato di aver ”troncato i rapporti diplomatici con la Russia”. Perché ”questa mattina passerà alla storia, ma è una storia diversa per l’Ucraina e la Russia”, ha detto.

”La Russia ci ha attaccato in maniera cinica proprio come fece la Germania nazista durante la Seconda guerra mondiale”, ha detto ancora Zelensky nel suo discorso alla nazione. ”Il futuro di tutto il popolo dell’Ucraina dipende da ognuno dei suoi cittadini”, ha sottolineato il presidente ucraino rivolgendosi alla nazione. ”Daremo armi a chiunque voglia difendere il Paese. Siate pronti a sostenere l’Ucraina nelle piazze delle nostre città”, ha aggiunto. ”Ogni volontario potrà avere le armi, tutti coloro che hanno esperienza nei combattimenti devono recarsi nei centri corrispondenti. Il ministero degli Interni richiama i veterani per difendere il Paese”, ha detto quindi.

L’operazione militare in Ucraina durerà “il tempo necessario”. Lo afferma il Cremlino in una nota nella quale sostiene di voler “ripulire e liberare” l’Ucraina dagli elementi nazisti. La Russia, si legge nella nota, “non può essere rinchiusa dietro una cortina di ferro”.

Una “coalizione anti-Putin” per “costringere la Russia alla pace”, aveva scritto su Twitter Zelensky. “Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti, con Olaf Scholz, Charles Michel, Andrzej Duda e Boris Johnson. Fermare immediatamente Putin e la guerra contro l’Ucraina e il mondo! Costruire una coalizione anti-Putin – scrive – Sanzioni immediate, difesa e sostegno finanziario all’Ucraina. Chiudere lo spazio aereo. Il mondo deve costringere la Russia alla pace”.

“Il mondo è con noi”, aveva scritto ancora Zelensky, riferendo che “continua i negoziati con i leader”. “Abbiamo ricevuto il sostegno dell’emiro del Qatar”, ha aggiunto.

Morti tra militari e civili: “Forze russe hanno condotto oltre 30 raid”

Le forze armate russe sono entrate nella regione di Kiev attraverso il checkpoint di Vilcha, ha reso noto il ministero dell’Interno ucraino, precisando che le guardie di frontiera insieme all’esercito ucraino stanno contrastando l’avanzata delle forze russe. Secondo la Bbc, che cita fonti della sicurezza ucraina, i carri armati delle forze di invasione russe sono già entrati a Kharkiv, la seconda città ucraina per dimensioni.

L’Ucraina è stata colpita da “oltre 30 raid” dell’esercito russo che hanno preso di mira infrastrutture militari e civili, hanno riferito le forze armate di Kiev, precisando che la Russia ha utilizzato negli attacchi anche missili da crociera.

Sono già stati segnalati oltre 40 militari e una decina di civili ucraini uccisi dall’inizio dell’offensiva russa, scattata nella notte. A renderlo noto Alexei Arestovich, consigliere della presidenza ucraina, citato dai media locali.

Esplosioni sono state segnalate nella capitale Kiev e in varie città del Paese. “Ho deciso per un’operazione militare speciale”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin. L’obiettivo dichiarato è “proteggere la popolazione che per otto anni è stata soggetta a maltrattamenti e genocidio”.

L'”invasione russa” non riguarda “solo l’est dell’Ucraina”, ma si tratta di “un attacco su vasta scala da più direzioni”, ha scritto in un tweet il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, sottolineando che “la difesa ucraina non è crollata. L’esercito ucraino combatte. L’Ucraina sta con entrambi i piedi sul terreno e continua a difendersi”.

Attacchi russi sono stati segnalati in alcune delle principali città ucraine: oltre a Kiev e a Kharkiv, anche a Odessa, Ivano-Frankivsk e Mariupol”. Esplosioni e spari sono stati segnalati vicino all’aeroporto di Boryspil. Sono almeno 18 le persone che hanno perso la vita a Odessa, nel sud dell’Ucraina, a causa di un attacco russo, riferiscono le autorità regionali di Odessa spiegando che l’attacco ha colpito il porto.

Le forze ucraine hanno rivendicato dal canto loro l’uccisione di “50 nemici russi” annunciando di aver respinto un attacco nella città di Shchastia, nella regione orientale di Luhansk, una delle due autoproclamate Repubbliche riconosciute dalla Russia. “La città di Shchastia, attaccata dall’aggressore russo, è stata riconquistata. Durante il tentativo di attacco, sono stati distrutti equipaggiamenti militari e circa 50 nemici sono stati uccisi”, ha riferito su Facebook il Centro di comunicazioni strategiche e di sicurezza del ministero dell’Informazione ucraino. Avevano già annunciato di aver abbattuto cinque velivoli e un elicottero russi abbattuti. Lo fanno sapere le forze armate ucraine.

Il ministero ha anche smentito che Mosca abbia perso un aereo militare a causa dell’offensiva ucraina. Abbattuti cinque velivoli e un elicottero russi abbattuti. Lo fanno sapere le forze armate ucraine. L’Ucraina, come ha riportato la tv pubblica, ha chiuso lo spazio aereo in risposta all’operazione russa.

Forza aerea, missili o artiglieria non vengono impiegati contro le città ucraine, ha sostenuto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, secondo l’agenzia Tass. Stando al portavoce, le forze russe metterebbero fuori uso l’infrastruttura militare ucraina, la difesa aerea e le basi aeree “con armi ad alta precisione”. Testimonianze riferiscono invece di bombardamenti che avrebbero colpito obiettivi civili in diverse zone. Secondo Konashenkov i soldati ucraini starebbero abbandonando armi e postazioni. Stando al ministero russo le forze ucraine al confine non avrebbero opposto resistenza. Affermazioni respinte dai vertici ucraini.

La Russia ha soppresso il sistema di difesa anti aerea dell’Ucraina con i suoi attacchi di precisione, ha affermato il ministero della Difesa di Mosca in una nota. E ha chiuso temporaneamente una decina di aeroporti nel sud e nella penisola occupata della Crimea. Almeno fino al 2 marzo, rimarranno chiusi gli aeroporti di varie località, fra cui Rostov, Krasnodar, Kursk, Voronezh e Simferopol, secondo quanto annunciato dall’autorità russa per l’aviazione Rosaviatsiya. Rimane invece in funzione l’aeroporto di Sochi, sul mar Nero.

Negli aeroporti di Mosca sono stati cancellati almeno 200 voli secondo i siti di viaggio online.

Il video con cui Vladimir Putin ha annunciato la dichiarazione di guerra contro l’Ucraina nella notte sarebbe stato registrato tre giorni prima, il 21 febbraio. Lo rivela la Novaya Gazeta, dopo aver esaminato i metadati del video caricato sul sito del Cremlino, che sarebbe stato creato alle 19 di tre giorni fa.

L’Ucraina nel frattempo ha imposto la legge marziale. Lo ha annunciato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Cari cittadini ucraini, oggi il presidente Putin ha annunciato l’avvio di un’operazione militare speciale nel Donbass. La Russia ha compiuto attacchi contro le nostre infrastrutture militari”, ha detto Zelensky sul suo profilo Facebook. “Un minuto fa ho avuto un colloquio con il presidente Biden. Gli Stati Uniti hanno già cominciato a mobilitare il sostegno internazionale – ha aggiunto, secondo Ukrinform – Dovreste restare a casa se possibile”. (fonte Adnkronos)