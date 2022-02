Guerra in Ucraina, Biden: “Attacco premeditato da mesi”. E la Russia “conquista” Chernobyl

Washington – Nelle scorse ore “ho incontrato i miei omologhi del G7 per discutere dell’attacco ingiustificato del presidente Putin all’Ucraina e abbiamo deciso di andare avanti con pacchetti devastanti di sanzioni e altre misure economiche per chiedere conto alla Russia. Siamo con il popolo coraggioso dell’Ucraina”. Il tweet del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, anticipa il suo nuovo intervento oggi alla Casa Bianca sull’attacco della Russia all’Ucraina.

Gli Stati Uniti sono stati “trasparenti con il mondo, hanno fatto vedere le prove” di ciò che la Russia stava preparando in Ucraina, ha detto Biden. “Putin è l’aggressore, ha scelto questa guerra e ora lui e il suo Paese dovranno affrontare le conseguenze” ha scandito, riferendo sulla crisi in Ucraina.

Quello contro l’Ucraina, ha affermato Biden, è stato un attacco “premeditato” che Putin “ha pianificato per diversi mesi”. Gli Stati Uniti e i loro alleati “hanno cercato di rivolgersi con il dialogo” al leader russo e “per settimane abbiamo avvertito” sul rischio di un’offensiva, ha spiegato il presidente americano.

Biden ha annunciato di aver autorizzato nuove sanzioni contro la Russia: “Limiteremo ciò che può essere esportato verso il Paese”, “costituiamo una coalizione di partner che rappresentano più della metà dell’economia mondiale e limiteremo le capacità della Russia di lavorare con i dollari, gli yen, gli euro”.

Washington, ha aggiunto, ha imposto sanzioni contro banche russe che insieme detengono circa 1 trilione di dollari di attività. “Stiamo anche bloccando altre quattro grandi banche. Ciò significa che ogni asset che hanno in America sarà congelato”. Le banche non erano state incluse nella prima tranche di sanzioni, tra cui VTB, la seconda banca più grande del Paese. “Ciò imporrà gravi costi all’economia russa sia nell’immediato che nel tempo”.

Biden ha poi detto di non avere “nessuna intenzione di parlare” con Putin, rispondendo alle domande dei giornalisti dopo il suo discorso alla Casa Bianca, in cui ha annunciato che “l’aggressione di Putin contro l’Ucraina costerà alla Russia molto a livello economico e strategico”.

“Nessuno si aspetta che le sanzioni impediscano che qualcosa succeda, questo ha bisogno di tempo” ha detto il presidente Usa, aggiungendo che Putin “testerà la determinazione dell’Occidente, per vedere se rimaniamo uniti e noi rimarremo uniti”.

“Ci stiamo coordinando con i principali Paesi produttori e consumatori di petrolio e gas per il nostro comune interesse di garantire l’approvvigionamento energetico globale – ha poi spiegato – Stiamo lavorando attivamente con i Paesi di tutto il mondo per aumentare il rilascio collettivo dalle riserve di petrolio strategiche per i principali Paesi consumatori di energia”. “E gli Stati Uniti rilasceranno ulteriori barili di petrolio quando le condizioni lo giustificheranno”, ha aggiunto.

Alla domanda di un giornalista che gli chiedeva se nel discorso in cui ha parlato delle conseguenze per l’Occidente Putin abbia minacciato un attacco nucleare, Biden ha risposto: “Non ho idea di quello che sta minacciando, so quello che ha fatto”. Nel frattempo la presidenza ucraina ha affermato che le forze russe hanno preso l’area di Chernobyl. (fonte Adnkronos)