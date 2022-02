A Testa di Lepre la presentazione del progetto “Grano per il Palio”

Fiumicino – “Domani, sabato 26 febbraio, alle ore 11 presso Largo Formichi a Testa di Lepre, si terrà l’evento di presentazione del progetto “Grano per il Palio”, voluto dalla Pro Loco di Testa di Lepre con il patrocinio del Comune e di Arsial”. Ad annunciarlo è l’assessora alle Attività produttive, Erica Antonelli.

“Il Comune ha supportato il progetto con un contributo che è servito ad acquistare i semi di grano Saragolla, seminati lo scorso dicembre – spiega Antonelli -. Il grano che si raccoglierà la prossima estate servirà a produrre la farina che sarà poi impiegata per realizzare i piatti del menù del Palio dei Fontanili”.

“È un progetto che punta alla riscoperta di varietà di grano abbandonate negli anni per via della poca resa, ma la cui qualità è nettamente superiore a quella dei grani più commercializzati – sottolinea l’assessora -. Una peculiarità che, auspichiamo, permetta a queste colture di riprendere piede valorizzando la tradizione dei nostri borghi rurali e caratterizzandoli per le loro tipicità”.

“Insieme al vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca, al presidente della Commissione Attività Produttive, Fabio Zorzi, al vicepresidente della Pro Loco, Luigi Conti – conclude – illustreremo il progetto a cui aderiscono diverse aziende del territorio, le stesse che poi parteciperanno con i loro prodotti tipici al Palio dei Fontanili, ormai diventato un appuntamento attesissimo per la zona nord del territorio”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link.