Ardea, Carnevale da fiaba: il progetto per rendere i bambini autori di favole

Ardea – “In un mondo in cui si sta perdendo il senso ed il valore di molte cose, crediamo che i bambini debbano tenere stretti l’importanza della lettura, delle fiabe, dei racconti fantastici, magici, per meglio conoscere nuovi vocaboli, concentrare l’attenzione”.

E’ l’associazione Centro Hygge di Tor San Lorenzo a voler riportare i più piccoli nel mondo delle favole attraverso il “Carnevale da fiaba”.

“Attraverso le storie il bambino s’impersona nei protagonisti, vive le loro emozioni e impara a dare un nome alle proprie, impara ad accettare, le regole e l’empatia.

Quest’ anno abbiamo pensato – spiega l’associazione in una nota -, in collaborazione con la Proloco di Ardea, Rivalutiamo Marina di Ardea ed Excalibur, di dare spazio alla fantasia dei bambini, alla loro espressione artistica, per vivere un Carnevale diverso.

In che modo?

Rendendoli partecipi di dare un contributo per vivere un giorno da fiaba.

Ogni bambino potrà partecipare singolarmente o in gruppo alla rappresentazione di una fiaba attraverso un disegno o un lavoretto artigianale.

La raccolta di tutti i disegni e i lavori verrà poi inserita all’interno di una mostra esposta in alcuni parchi del nostro Comune ( 26 Via Reno alle 15 – 27 Via Firenze alle 15 – Via Catilina, Arco della porta di Ardea alle 10), per finire il 1° marzo con un’altra esposizione la mattina e la premiazione nella Piazza di Ardea, piazza del Popolo alle ore 16:30.

Crediamo che questa sarà una bella esperienza per i bambini e per noi adulti e invitiamo ognuno a soffermarci a riflettere sull’importanza dell’espressione libera e creativa e sull’importanza nel sostenere i bambini/ragazzi nei loro sogni”.

