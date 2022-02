Ardea – I soliti ignoti hanno colpito ancora nella notte. Stavolta a farne le spese il bar tabacchi di “Nadia”, all’ingresso della “Salita dello Stillo”, nell’area archeologica subito dopo il confine con il comune di Aprilia sulla via dei Rutuli.

Il bar, di proprietà di una famiglia romena naturalizzata italiana, è frequentato da persone del posto, e mai si sono verificati fatti turbolenti. Questa notte, verso mezzanotte e mezza circa, qualcuno ha scardinato la serranda e la soglia di marmo per poi strappare il lucchetto della serranda. In seguito hanno sfondato il vetro plasticato “Visarma” e danneggiato la porta in alluminio, infine sono entrati razziando i tabacchi esposti e mettendo a soqquadro il locale. Durante la fuga, molti pacchetti di sigarette sono finiti a terra e lì abbandonati.

di 5 Galleria fotografica Furto tabaccheria Ardea









Sul posto sono giunti i carabinieri che, dopo i primi accertamenti, si sono messi alla ricerca dei malviventi. L’ennesimo episodio di microcriminalità che porta i cittadini a chiedere più uomini e mezzi, oltre a un comando della Polizia di Stato.

