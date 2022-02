Civitavecchia, crolla il solaio di una palazzina: famiglia travolta dai calcinacci

Civitavecchia – Alle 19 e 30 di ieri sera Vigili del fuoco sono intervenuti in Largo San Francesco d’Assisi per il parziale crollo del solaio dell’ultimo piano di una palazzina.

Nonostante la famiglia fosse all’interno non si sono registrati feriti.

I pompieri hanno evacuato cautelativamente la palazzina e anche le due attività commerciali presenti nello stabile.

Sul posto anche i Carabinieri, la Polizia e i sanitari del 118.

I Vigili del fuoco hanno svolto accertamenti per verificare la sicurezza dello stabile.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Civitavecchia

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Civitavecchia, clicca su questo link