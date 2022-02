Comitato Spontaneo Isola Sacra: “Delocalizzare il progetto del centro di trasferenza”

Fiumicino – “Abbiamo appreso dagli organi di stampa della realizzazione di un centro raccolta rifiuti nel Centro di Isola Sacra. Questo ha generato da subito un malumore tra Cittadini residenti, commercianti ed iscritti al Comitato. Alcuni già minacciano azioni legali, altri manifestazioni, altri addirittura vogliono mettere in vendita la propria casa”. Lo afferma una nota del Comitato spontaneo Isola Sacra.

“Comprendiamo le necessità dell’Amministrazione e della Azienda di raccolta, di massimizzare il lavoro degli operatori – spiegano dal Comitato -, ma non condividiamo né il posto né le ragioni che portano a questo.

In primis la zona è già martoriata da una viabilità congestionata: via della Scafa, ad esempio, come via dell’Aeroporto, sono appesantite dal traffico per la precarietà del Ponte della Scafa e del Viadotto, senza contare il traffico locale”.

Secondo il Comitato, “non regge la teoria di contrastare l’abbandono di rifiuti in strada. Chi non paga la Tari continuerà a gettare i rifiuti in ogni dove e non sono certo questi i modi per contrastarli. Si sa benissimo come trovare gli evasori, ma evidentemente non si ha voglia di farlo.

A nostro avviso, si ha piuttosto l’esigenza di far ‘scomparire’ la discarica di Pesce Luna, perché alle spalle è prevista la realizzazione del Porto Commerciale e del Compartone Pesce Luna, dove sono previsti 800 mila metri cubi tra residenziale e commerciale; quindi la discarica esistente cozza con l’idea di quartiere che si verrà a creare. A nostro avviso – prosegue sempre la nota del Comitato – un centro di raccolta potrebbe anche essere realizzato nei terreni alle spalle dei poli commerciali esistenti.

Per quanto riguarda Isola Sacra, e lo diciamo senza nessuna polemica, visto che all’interno del nuovo argine si può realizzare un Porto Crocieristico ci si può realizzare benissimo anche un centro raccolta rifiuti lontano dal centro abitato.

Anche fuori dall’argine, nelle immediate vicinanze, ci sono terreni regionali lontani dalle abitazioni e quindi sarebbe logico fare un centro raccolta lì e non nel centro cittadino di Isola Sacra.

In qualunque posto vengano fatti questi centri di raccolta si deve garantire ai Cittadini gli orari di scarico, pensiamo al ritiro del vetro di cui la raccolta non può più essere effettuata di notte e della permanenza dei rifiuti in discarica, pensando ad esempio all’umido e ad altri rifiuti pericolosi.

