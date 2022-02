Coronavirus a Fiumicino, i casi in città scendono a 530

Fiumicino – “Scendono a 530 i positivi nel nostro comune, a fronte di 56 nuovi casi e 114 guariti”. A comunicarlo è Esterino Montino, sindaco della città di Fiumicino.

“Le donne attualmente contagiate dal coronavirus – spiega – sono 276, gli uomini 254, con un’età media di 37 anni. Le località con maggiore concentrazione di casi sono Fiumicino e Isola sacra (63%), Parco Leonardo (8%) e Fregene (7%)”.

“Sono segnali che ci fanno ben sperare – aggiunge il Sindaco –, ma che non ci devono indurre ad abbassare la guardia. Invito tutti coloro che ancora non lo avessero fatto a vaccinarsi, è l’unico strumento che abbiamo per contrastare il virus. Ricordo a tal proposito che da oggi nel Lazio è possibile prenotare la prima e seconda dose del vaccino Novavax, con 5mila slot al giorno disponibili (leggi qui)”.

