Fiumicino, nella scuola Grassi apre uno sportello psico-pedagogico per alunni e docenti

Fiumicino – Si arricchisce la collaborazione tra l’Associazione “Io, Noi – ODV” e l’Istituto G.B. Grassi, con l’attivazione di uno sportello d’ascolto socio-psicopedagogico, rivolto alle famiglie, agli studenti ed al personale scolastico che si trovino nella necessità di condividere dubbi, ansie, preoccupazioni con uno specialista, che possa fornire un’indicazione, venire in aiuto e stimolare una riflessione.

Lo sportello, realizzato a titolo gratuito dall’Associazione “Io, Noi” su richiesta della preside dell’IC Grassi, la dott.ssa Maria Pia Sorce, è stato inserito nel POF d’Istituto 2021/22. Il coordinamento è stato affidato alla dott.ssa Antonella Gamorra Bulla, sociologa, psicopedagogista ed insegnante, oggi in pensione, ma da tanti anni nell’Istituto G.B. Grassi.

“Lo sportello – dichiara la dott.ssa Sorce – accoglierà le richieste delle famiglie e degli insegnanti, in particolare, per il supporto nella ricerca di strategie per il miglioramento delle proprie competenze relazionali e comunicative; per una maggiore conoscenza di sé stessi; per lo sviluppo delle capacità di gestione dello stress; nel superamento di eventuali momenti di difficoltà transitoria; nella gestione delle proprie emozioni”.

“Il periodo storico che stiamo attraversando – afferma Vincenzo Taurino, presidente dell’Associazione Io, Noi – ha messo a dura prova le famiglie, i docenti e, in particolare, i bambini e i ragazzi a cui sono mancate quelle relazioni di fiducia e quella socialità indispensabile per la loro crescita. Un’iniziativa come lo sportello d’ascolto è, quindi, necessario e fondamentale per dare una risposta immediata alle tante richieste di aiuto che arrivano da chi sta attraversando un momento di disagio e di fragilità”.

“È stato fondamentale per l’Associazione affidarci all’esperienza e alle competenze della dott.ssa Antonella Gamorra Bulla – sottolinea Taurino –, che nel corso della sua carriera scolastica è stata sempre in prima linea a fianco delle famiglie e degli alunni e, un punto di riferimento per gli altri docenti, sul fronte della prevenzione del disagio scolastico e dei disturbi specifici dell’apprendimento. La dott.ssa Gamorra potrà avvalersi, per le sue consulenze, anche del contributo delle altre professionalità che collaborano con l’Associazione. Questo progetto va a rinforzare il nostro rapporto con il territorio, in particolare, con l’istituto G.B. Grassi”.

Come accedere al servizio

Lo Sportello d’ascolto si realizza attraverso incontri programmati. Gli incontri si terranno il mercoledì presso la sede centrale dell’Istituto G.B. Grassi in via del Serbatoio 32 e il venerdì nel Plesso di via Copenaghen 2, dalle ore 11:00 alle ore 13:00.

Il servizio sarà attivo fino al 29 giugno 2022 ed è accessibile solo su appuntamento: per info e prenotazioni chiamare lo 066520591 o scrivere a segreteria@ionoi.org.

