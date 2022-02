Fiumicino, nuove scadenze per il pagamento della Tari

Fiumicino – “È stata votata all’unanimità in Consiglio comunale la proposta che stabilisce nuove scadenze per il pagamento della Tari per le utenze domestiche e non domestiche, ovvero al 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre”. Lo dichiara l’assessora al Bilancio Anna Maria Anselmi.

“È stata infine prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di riduzione della Tari stessa al 15 marzo 2022 e l’eventuale perfezionamento delle domande presentate nei termini ma non complete, per cause non imputabili al contribuente, entro il 31 marzo 2022″.

