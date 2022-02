Guerra all’Ucraina: l’inizio delle partite di calcio con 5 minuti di ritardo

Roma – Cominceranno con 5 minuti di ritardo le partite dei campionati di calcio di questo week end. Arriva un altro gesto di solidarietà nei confronti del popolo ucraino e di protesta contro la guerra scatenata dalla Russia.

Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, dice: “Lo sport non fa politica, ma vuole la pace”. La Serie A, la Serie B, la Serie C e le altre categorie per la cessazione del conflitto.

