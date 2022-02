Guerra in Ucraina, la Formula Uno cancella il Gran Premio di Sochi

Già ieri diversi piloti di Formula Uno tra cui Sebastian Vettel e Max Verstappen (attuale campione mondiale) aveva espresso il disappunto sulla guerra in Ucraina e la possibilità di correre in Russia, al Gran Premio di Sochi.

Il circo della Formula Uno ha accolto i dissapori dei suoi piloti, che in questi giorni a Barcellona, stanno provando le nuove monoposto per la stagione entrante. Poco fa la Federazione Internazionale dell’Automobilismo ha diramato una nota: “Il mondo della Formula 1 visita i paesi in tutto il mondo con l’obiettivo di unire le persone – si legge -. Stiamo assistendo con tristezza a quanto sta accadendo in Ucraina e speriamo che la situazione attuale si risolva in modo pacifico. Nella serata di giovedì, la Formula 1, la FIA e tutti i team hanno discusso la posizione del nostro sport. La conclusione a cui si è giunti è che è impossibile disputare il Gran Premio di Sochi in Russia nelle condizioni attuali”.

