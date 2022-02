Il cestista ucraino Pustovyi contro la guerra: “Basta con queste ca**ate”

Lo sport si sta mobilitando contro la guerra in Ucraina da parte della Russia. Gli appelli si diffondono a una cessazione immediata degli scontri bellici e lo fanno gli atleti.

Non lo ha fatto solo il Barcellona. Il team catalano è sceso in campo con il Napoli in Champions League, con uno striscione gigante con la scritta ‘Stop War’. Gesto condiviso anche dai giocatori partenopei. Anche in Europa League è stato lanciato un appello alla cessazione della guerra. Lo ha fatto anche Malinovski, che dopo aver segnato un’eccezionale gol, che ha permesso all’Atalanta di accedere agli ottavi della competizione, si è tirato su la maglietta e ha mostrato la scritta: “No war in Ukraine”. A margine della gara, l’allenatore nerazzurro Gasperini ha commentato il gesto del suo calciatore: “Lo sport unisce i popoli”.

Sempre una partita è stata strumento di diffusione di un appello di pace. E’ arrivato a margine del match tra Spagna e Ucraina, valido per le qualificazioni ai Mondiali di pallacanestro. Il cestista ucraino Artem Pustovyi ha giocato con la scritta ‘no war’ sul viso e ha mandato un messaggio a Putin a fine match: “Deve smetterla con queste ca**ate. Non abbiamo bisogno del suo aiuto, è un pazzo. Non posso credere che questo accada nel 2022. Non deve andare in Ucraina. Il mondo non dovrebbe essere escluso. Se la me**a inizia a diffondersi dentro il nostro Paese arriverà anche negli altri“. Ha affermato in conferenza stampa del dopo partita, persa 88-74.

“E’ stato molto difficile per noi e per tutta l’Ucraina. È molto difficile giocare in questa situazione a causa di quello che sta succedendo in casa – ha detto il giocatore di basket – abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma pensavamo tutti alle nostre famiglie. Queste sono giorni pazzi per noi“, ha concluso.

