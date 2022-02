Associazioni e cittadini scendono in piazza ad Anzio: “Il silenzio è mafia”

Anzio – Una manifestazione per dire “no” alla mafia e a chi resta in silenzio. E’ l’iniziativa organizzata per la mattina domani, sabato 26 febbraio, dai cittadini e dalle associazioni di Anzio.

L’appuntamento è in piazza Pia. “Le notizie degli ultimi giorni, riportate anche dai media nazionali, hanno investito le città del litorale portando alla luce pericolose infiltrazioni dei clan. Ma Anzio e Nettuno non sono questo”, spiega Bruno Astorre, senatore e segretario dem della Regione Lazio. “Aderisco a questa importante iniziativa – ha detto – per far sentire anche la mia voce: il silenzio è mafia”.

Alla manifestazione parteciperà anche Gianpiero Cioffredi, presidente dell’Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio. “Sarò presente per ribadire innanzitutto la gratitudine della Regione Lazio nei confronti della Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri per la splendida operazione contro la cosca ‘ndranghetista Madafferi-Gallace (leggi qui) – ha sottolineato -. Dalle carte dell’inchiesta emerge uno scenario terrificante nel quale una potente struttura criminale ha costruito negli anni un potere di condizionamento della convivenza democratica nel territorio di Anzio e Nettuno, che richiede un risveglio delle coscienze ed un protagonismo dei cittadini nel contrasto alle mafie in tutto il Lazio”.

“Anzio e Nettuno – continua Cioffredi – non sono solo questo, sono comuni ricchi di umanità, operosità ed energie positive in grado di indicare un futuro di legalità declinata come impegno per la giustizia sociale, lo sviluppo sostenibile, la cultura, i diritti di cittadinanza e la ricostruzione di quei legami sociali in grado di restituire libertà e dignità ai cittadini. La manifestazione di domani, di cui ringrazio gli organizzatori, lancia a tutti una sfida cruciale proprio in questo senso. Ora tocca a noi, alle Istituzioni, alla vitalità fatta di reti civiche e di tanti imprenditori onesti, offrire percorsi di speranza e di bellezza in grado di sconfiggere la cultura della rassegnazione e della sfiducia per essere per essere protagonisti del cambiamento”.

