Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. La parentesi anticiclonica che sta vivendo l’Italia è agli sgoccioli e già nel corso di venerdì il tempo tornerà a cambiare per l’abbassamento di latitudine del flusso perturbato atlantico. Giovedì la parte più avanzata di un fronte in discesa dal Nord Atlantico comincerà a scorrere sul Nord Italia distribuendo stratificazioni alte che offuscheranno il cielo, in estensione alle regioni centrali e con strati più sottili fino al Sud. La disposizione dei venti da sudovest sui bacini settentrionali, che precederanno l’avvicinamento del fronte, sarà causa inoltre di un ulteriore aumento della nuvolosità su Liguria di Levante e alta Toscana, dove entro sera potrà giungere anche qualche isolata pioggia. Venerdì invece il fronte nord atlantico inizierà a smantellare l’anticiclone a partire dalle regioni settentrionali, dove determinerà un progressivo peggioramento con precipitazioni sparse che si estenderanno alle regioni centrali entro sera, intensificandosi. Nel dettaglio:

METEO VENERDI’ 15 FEBBRAIO. Prime piogge al mattino su Levante Ligure e medio-alta Toscana, mentre sul resto delle regioni settentrionali permarranno ampie schiarite pur con qualche foschia o nebbia al mattino sulla Val Padana e addensamenti sui confini alpini centro-occidentali. Dal pomeriggio qualche pioggia anche sul Friuli VG, Appennino tosco-emiliano e localmente Romagna con debole neve dai 1200/1300m, qualche pioggia in arrivo anche su Marche interne e Umbria, mentre continua a prevalere tempo più soleggiato sul resto d’Italia. In serata piogge in intensificazione e in estensione a medio-basso Veneto ed est Lombardia, anche a carattere di rovescio tra Umbria, Marche e Appennino Emiliano con neve in calo fino a 600/800m; qualche pioggia in arrivo fin sull’alto Lazio. In attesa il resto del Centro e il Sud, con cieli al più poco o parzialmente nuvolosi in serata, ampie schiarite per tutta la giornata su Ponente Ligure, Piemonte ed ovest Lombardia, salvo addensamenti sui confini alpini con la Svizzera. Venti in graduale rinforzo tra sudovest e sudest, di Maestrale sul Mar di Sardegna, temperature ancora pressoché stabili.

Evoluzione meteo Lazio

VENERDI’: tempo in graduale peggioramento sulle regioni del medio Tirreno, complice il rapido transito di correnti Nord-atlantiche, che porteranno un diffuso aumento delle nubi e prime precipitazioni entro pomeriggio sulla medio-alta Toscana, e localmente sull’Umbria. Piovaschi entro tarda sera anche sulla bassa Toscana. Temperature mimine in rialzo. Venti in rotazione dai quadranti meridionali, moderati/forti lungo le coste dalla sera. Mare da poco mosso a mosso.

Commento del previsore Lazio

Ritroveremo della nuvolosità stratificata in ingresso nel corso di giovedì, ad anticipare un probabile e rapido peggioramento, a carattere freddo, a partire da venerdì per il transito di correnti Nord-Atlantiche che porteranno rovesci prima sulla Toscana, poia anche nelle altre regioni nel corso del Wekkend. In particolar modo la giornata di sabato vedrà clima rigido e tempo perturbato su Toscana orientale e sud-orientale, ma sopratutto su Umbria e Lazio con ingenti nevicate in Appennino sopra i 1000m, ma con quota neve in calo fin verso i 400-650m. Ventilazione sostenuta di Tramontana tra sabato e Domenica.

(Fonte: 3B Meteo)