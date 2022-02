Paralimpiadi 2022, l’Italia a Pechino con 32 atleti

Delegazione italiana paralimpica è in partenza, di gruppo in gruppo, per le Paralimpiadi Invernali di Pechino. In questo momento delicato in campo internazionale, lo sport non si ferma e allora il 4 marzo prossimo comincerà la Paralimpiade, a cui parteciperanno 32 atleti azzurri, un numero consistente che comprende anche le guide degli atleti in gara.

Para ice hockey, sci alpino, sci nordico e snowboard. Sono questi gli sport che prenderanno parte ai Giochi, svolti dalla Nazionale Italiana. C’è un incremento del 23% degli atleti, rispetto alla precedente edizione di PyeongChang 2018.

Tra gli azzurri, Giacomo Bertagnolli, appena entrato ufficialmente in Fiamme Gialle (leggi qui), sarà il Portabandiera alla cerimonia di apertura. (leggi qui)

Di seguito gli azzurri ai Giochi Invernali

Per il para Ice Hockey: Alessandro Andreoni, Gabriele Araudo, Bruno Balossetti, Cristoph De Paoli, Alex Enederle, Stephan Kafmann, Julian Kasslatter, Gabriele Lanza, Nils Larch, Andrea Macrì, Roberto Radice, Matteo Remotti Marnini, Gianluigi Rosa, Santino Stillitano, Francesco Torella, Gian Luca Cavaliere, Stefan Kerschbaumer.

Nello sci alpino Davide Bendotti, Renè De Silvestro, Federico Pelizzari, Giacomo Bertagnolli, Chiara Mazzel e Martina Vozza e le rispettive guide Andrea Ravelli, Fabrizio Casal, Ylenia Sabidussi.

Snowboard: Jacopo Luchini, Riccardo Cardani e Mirko Moro. Nello sci nordico Cristian Toninelli, Giuseppe Romele e Michele Biglione.

I dati del Comitato Italiano Paralimpico

L’età media della squadra passa dai 33,1 anni dell’edizione del 2018 a 31,3 e annovera ben 15 esordienti (numero che comprende i due atleti guida). La disciplina con l’età media più bassa è lo sci alpino (24,7 anni). Gli atleti azzurri impegnati nello sci alpino saranno più del doppio (9) di coloro che hanno solcato le nevi di PyeongChang (4). Anche lo sci nordico incrementa il numero di atleti in gara, 3 rispetto a 1 nel 2018. L’atleta più giovane della Delegazione sarà Martina Vozza, 18 anni ancora da compiere. Il veterano del gruppo è Santino Stillitano, classe 1969, alla sua quarta Paralimpiade.

La presenza di 3 atleti della Delegazione, tuttavia, è ancora subordinata da una parte all’assegnazione dello status di classificazione eleggibile e in un altro è legata alla decisione degli slot da parte della commissione bipartitica. Per avere la conferma della partecipazione di tutti i convocati, bisognerà dunque attendere la seconda settimana di febbraio.

La Delegazione sarà guidata dal Capo Missione Juri Stara, Segretario Generale del Comitato Italiano Paralimpico e capitanata dal portabandiera azzurro Giacomo Bertagnolli. La dott.ssa Emiliana Bizzarrini ricoprirà il ruolo di Chief Medical Officer.

Pancalli: “Azzurri straordinari, pronti alle medaglie”

“L’Italia si presenta alle Paralimpiadi di Pechino con una Squadra ambiziosa e dalle grandi potenzialità. Si tratta di un gruppo guidato da atleti di grande esperienza ma con tanti esordienti e un’età media più bassa rispetto alle precedenti edizioni. Una squadra che nelle ultime sfide internazionali ha dimostrato di poter competere ad alto livello e di poter puntare a ottenere risultati importanti in tutte le discipline. Merito dell’ottimo lavoro svolto dalla Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici e dalla Federazione Italiana Sport del Ghiaccio – guidate rispettivamente da Tiziana Nasi e da Andrea Gios – che in questi anni hanno svolto un ottimo lavoro e hanno saputo investire sui giovani, dando così un presente solido e una nuova prospettiva al nostro movimento negli sport invernali. Anche questa volta ci presenteremo alla massima competizione paralimpica con l’orgoglio di rappresentare il nostro Paese nel mondo e con l’obiettivo di regalare ai nostri concittadini altre gioie ed emozioni”. È quanto dichiara Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico. Come riporta il sito ufficiale del Cip.

(foto@ComitatoItalianoParalimpico/Facebook)

