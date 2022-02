Lazio, boom di prenotazioni per il Novavax: “Forse convincerà anche gli scettici”

Roma – “In due ore sono state oltre mille le prenotazioni per il nuovo vaccino Novavax sul portale regionale. E’ un segnale molto positivo, può essere un vaccino in grado di convincere anche gli ultimi scettici”.

A sostenerlo è l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Nelle prime due ore sul portale regionale (clicca qui) sono state oltre mille le prenotazioni per il vaccino Novavax, e di queste 600 sono a Roma città e il resto nelle province, con in testa quella di Latina.

(Il Faro online)