Roma. Cibi mal conservati e non tracciati in minimarket e locali pubblici: sequestri e multe

Roma – Controlli a minimarket e pubblici esercizi nelle località di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina sono stati effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, XIV Gruppo Montemario. Dalle verifiche sono emerse una serie di irregolarità, tali da far scattare sanzioni per un ammontare superiore a 8mila euro.

Le principali anomalie accertate nelle attività commerciali hanno riguardato la mancata esposizione dei prezzi della merce in vendita, l’ assenza di indicazioni sulla tracciabilità dei prodotti e altri illeciti amministrativi. In un esercizio si è provveduto anche al sequestro di un consistente quantitativo di buste di plastica non biodegradabili, quindi non conformi alla vigente normativa.

Nel corso dei sopralluoghi presso vari ristoranti e locali pubblici, invece, è stata riscontrata inosservanza delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti di preparazione dei cibi e alla conservazione dei prodotti. Per tale motivo, oltre alle sanzioni previste, gli agenti provvederanno ad inviare una segnalazione alla Asl di zona.

