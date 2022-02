Terracina, il cantiere non rispetta le norme: denunciata una società di costruzioni

Terracina – Continuano i controlli, su tutto il territorio, dei carabinieri del Comando Provinciale di Latina insieme alle componenti specializzate dell’Arma, nello specifico col Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, al fine di scongiurare incidenti sul luogo di lavoro.

I controlli, tra le altre cose, hanno riguardato anche il rispetto del protocollo di sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro.

A Terracina i militari dell’Arma del luogo, unitamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro di Latina, hanno deferito all’Autorità giudiziaria un cinquantenne di Caserta, legale rappresentante di una società di costruzioni, incaricata della realizzazione di una struttura sportiva, per non avere ottemperato all’obbligo dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti che, in particolare, non avevano esibito la prevista documentazione inerente ai ponteggi e per aver effettuato la recinzione del cantiere con modalità non chiaramente visibili e individuabili, utilizzando materiale diverso da quello previsto, fruendo altresì di un refettorio per gli operai non idoneo per capienza, in violazione delle norme sul lavoro ed a quelle anti-Covid.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Terracina

ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Terracina, clicca su questo link.