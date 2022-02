Terremoto Lega, sarà Monica Picca il commissario del gruppo di Fiumicino

Fiumicino – Sarà Monica Picca il commissario della Lega di Fiumicino, rimasta orfana, in questi giorni, di alcuni fra i suoi più importanti esponenti.

Come rivelato da Federica Poggio (leggi qui), i dirigenti provinciali, regionali e nazionali del Carroccio hanno infatti deciso di commissariare il direttivo fiumicinese dopo l’uscita dalle scene di William De Vecchis e Vincenzo D’Intino, passati a Italexit (leggi qui e qui).

Ora sarà Monica Picca, consigliera nel Municipio X di Roma e assessora alla Scuola del Comune di Civitavecchia, a guidare il gruppo locale finché non ne sarà individuato un nuovo coordinatore.

“A lei vanno gli auguri per un proficuo lavoro in questa fase di transizione che sta vivendo l’importante cittadina del litorale romano – ha detto Luca Quintavalle, segretario politico della Lega Provincia di Roma Nord -. Il cambiamento si è reso necessario per fare chiarezza in un momento di confusione nella scena politica cittadina, per poter ripartire con vigore e creare una squadra in grado di raggiungere quei risultati importanti che la Lega merita di avere anche a Fiumicino“.

