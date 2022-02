La Russia ora minaccia anche la Finlandia: “Conseguenze militari se entra nella Nato”

Mosca – L’ipotesi che anche Helsinki entri nella Nato spinge la Russia, già impegnata nel conflitto con l’Ucraina, a prendere posizione contro la Finlandia. E non mancano le minacce: “L’ingresso della Finlandia alla Nato avrebbe ripercussioni gravi militari e politiche”, ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ricordando che per Mosca “l’impegno del governo finlandese per una politica di non allineamento militare è un fattore importante nel garantire la sicurezza e la stabilità nell’Europa del Nord”. (fonte Adnkronos)