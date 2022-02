Ardea, a Nuova Florida strade nuove e niente più allagamenti: ecco dove

Ardea – Con un finanziamento di 900mila euro da parte del Ministero dell’Interno Nuova Florida si prepara a un maxi intervento di riqualificazione.

Il progetto esecutivo per i lavori è stato approvato con la determina dirigenziale n. 252 del 17 febbraio 2022. L’intervento prevede la manutenzione straordinaria di viale Nuova Florida nel tratto compreso fra via Verona, via Pratica di Mare e Via Reggio Emilia.

Nuovo manto stradale e niente più buche, o almeno questo è quanto pianificato. La manutenzione straordinaria, infatti, comprende il rifacimento della pavimentazione stradale (fresatura e rifacimento dello strato di usura) e il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.

Viale Nuova Florida finalmente avrà anche dei marciapiedi e delle aree di sosta su strada, ma il progetto prevede anche l’eliminazione delle barriere architettoniche: oltre ai posti auto per disabili, il percorso sui marciapiedi di progetto presenterà “un andamento semplice e regolare in relazione alle principali direttrici di accesso ed è privo di strozzature, arredi, ostacoli di qualsiasi natura che possono ridurre la larghezza utile di passaggio o che possono causare infortuni”, come riportato nella relazione generale e tecnico illustrativa.

Uno degli interventi più importanti che i cittadini aspettano da anni è la posa in opera della rete di smaltimento delle acque meteoriche, inclusa la realizzazione del collettore centrale. L’intervento, infatti, è stato approvato proprio con l’obiettivo di mitigare il rischio idrogeologico. La strada dissestata di Nuova Florida è dovuta in parte anche al ristagno delle acque meteoriche sull’asfalto. Una situazione che forse con questo intervento è destinata a cambiare.

Nello specifico l’intervento prevede l’esecuzione delle seguenti lavorazioni:

• fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo per una profondità di 3 cm;

• montaggio/rimontaggio di chiusini o griglie esistenti lunghe le carreggiate al fine di conseguire le quote di progetto;

• lavori di pulizia e sagomatura per la realizzazione di cunette/canalette laterali per lo smaltimento delle acque meteoriche;

• lavori di manutenzione dello spartitraffico centrale;

• scavi a sezione obbligata per la realizzazione dei marciapiedi e delle reti dei servizi e dei sottoservizi di progetto;

• rinterri del materiale proveniente dagli scavi per raggiungere le quote d’imposta di progetto;

• trasporti a discarica autorizzata dei materiali di risulta non utilizzati nei rinterri e nei rilevati comprensivi degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti (discarica più prossima Stradaioli sulla S.R. Pontina ad Aprilia);

• preparazione del piano di posa della viabilità di progetto e dei marciapiedi;

• realizzazione rete di smaltimento delle acque meteoriche attraverso la posa in opera di pozzetti di ispezione e di transito, caditoie, chiusini e collettori fognari;

• bitumatura di ancoraggio;

• fornitura e posa in opera dello strato di usura (3 cm) in conglomerato bituminoso confezionato a caldo sulle carreggiate di progetto interessate dall’intervento;

• realizzazione dei marciapiedi – comprensivi degli scivoli per disabili – costituiti da cigli in cls (20 x 25 cm) disposti su letto in cls opportunamente giuntati e vibrati; massicciata in misto granulare di spessore 20 cm; massetto in cls con rete elettrosaldata con maglia 15×15 ∅6 di spessore 10 cm e tappetino di usura in conglomerato bituminoso;

• realizzazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale;

• Area di sosta su strada in corrispondenza dei marciapiedi.

Addio voragini e strade allagate, arrivano nuovi marciapiedi e parcheggi. Utopia o realtà? Con l’ottenimento dei finanziamenti e l’approvazione del progetto manca solo l’avviamento dei lavori. Un intervento importante che potrebbe rendere più vivibile la città. Adesso non resta solo che aspettare.

