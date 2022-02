Assoluti Indoor di atletica, Marcell Jacobs è atteso nei 60 metri

Ancona – Domenica 27 febbraio, e che domenica: agli Assoluti indoor è il gran giorno di Marcell Jacobs (Fiamme Oro). Oggi il campione olimpico ha provato le partenze al “Palas” di Ancona, sfruttando la pausa delle gare all’ora di pranzo, e ha scherzato insieme all’altro idolo azzurro Gianmarco Tamberi, a sua volta sui blocchi, fianco a fianco con l’oro dei 100 e della 4×100 per la gioia dei fotografi.

Salutato anche dal presidente della Federazione Italiana Atletica Leggera Stefano Mei e dal direttore tecnico Antonio La Torre, ha dato l’appuntamento alla batteria di domani: ore 16.40, la terza delle tre, in quinta corsia, con Luca Cassano (Aeronautica) all’interno (in quarta) e Matteo Melluzzo (Fiamme Gialle) in prima. Uomini di riferimento per le altre batterie, Giovanni Galbieri (Aeronautica) nella prima, Chituru Ali (Fiamme Gialle) nella seconda.

Finale, attesissima, alle 17.30. Tutto il day-2 ruota intorno ai 60 metri maschili, prima uscita in Italia di Jacobs dopo le Olimpiadi (e dopo tre vittorie all’estero con 6.51 a Berlino, 6.49 a Lodz, 6.50 a Liévin), nella speranza di un record italiano (6.47, proprio di Jacobs a Torun 2021) e chissà, magari di un primato europeo (6.42 del britannico Dwain Chambers a Torino 2009). (fidal.it)

(foto@Grana/Fidal)

