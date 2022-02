Auto in fiamme sulla Laurentina: trovato cadavere semi carbonizzato

Roma – Auto in fiamme sulla Laurentina. E’ successo oggi, 26 febbraio 2022, alle ore 14.00 circa, dove sono intervenute l’APS 22A dei Vigli del Fuoco di Pomezia e la 1 C al km 17.600 della Via Laurentina per l’incendio di un’autovettura all’interno di un campo incolto.

Nei pressi della vettura, completamente bruciata, è stato rinvenuto il corpo di un uomo di mezza età riverso a terra parzialmente ustionato e privo di vita.

Sul posto, oltre al 118, presenti le forze dell’ordine per i rilievi di loro competenza.

(Il Faro online)