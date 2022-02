Fiumicino: incursione nella notte, devastato Rocha Sushi

Fiumicino – Sono entrati credendo di fare chissà quale bottino, ma in realtà hanno provocato soprattutto danni e devastazione. E’ accaduto la scorsa notte in Via Valderoa, nel cuore dell’Isola Sacra.

Vittima (oppure “obiettivo”, e la differenza non è da poco, e saranno le forze dell’ordine casomai a stabilirlo) Rocha Sushi, il laboratorio (e uffici) del nuovo brand di sushi che ha conquistato supermercati e clientela del territorio. Una diffusione rapida e improvvisa che, forse, potrebbe aver dato fastidio a qualcuno.

Fatto sta che nella notte è stata scardinata la porta d’ingresso e l’intero stabile è stato messo a soqquadro. Dagli uffici al laboratorio, ai magazzini di alimenti, alle celle frigorifere. Tutto è stato colpito sistematicamente.

“Se qualcuno pensa che una cosa come questa ci possa fermare – ha detto Michelle Rocha – si sbaglia di grosso. Abbiamo accusato il colo, ma sarà solo uno stimolo in più a fare bene le cose che sappiamo fare: creare sushi fusion per poterlo ‘offrire’ alla comunità nella quale vivo e ho investito tempo, denaro e professionalità”.

