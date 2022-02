Guerra in Ucraina, Ambramovich lascia la guida del Chelsea

Roman Abramovich non è più il presidente del Chelsea, è quanto si legge in una nota in cui il magnate russo precisa: “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà del Chelsea, ho sempre considerato il mio ruolo di custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire per il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ruolo positivo nelle nostre comunità”.

“Ho sempre preso le decisioni tenendo a cuore l’interesse del club. Rimango fedele a questi valori. Ecco perché oggi sto affidando agli amministratori della Fondazione di beneficenza del Chelsea la gestione e la cura del Chelsea FC”, conclude. (Adnkronos)

