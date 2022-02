Guerra in Ucrania, i fratelli Klitschko ex pugili arruolati nell’esercito

Due grandi pugili di caratura mondiale arruolati come soldati in Ucraina. Il primo è in politica da tempo ed è il Sindaco di Kiev dal 2014 ed ex campione mondiale di boxe nei pesi massimi, l’altro è suo fratello campione olimpico. Vitaliy e Wladimir Klitschko hanno imbracciato le armi per difendere il loro Paese dall’invasione russa. L’attuale Sindaco di Kiev ha dichiarato all’emittente ITV Good Morning Britain: “Non ho altra scelta, devo farlo. Combatterò. Kiev è sotto minaccia e la priorità principale è quella di lavorare con la polizia e le forze militari per sostenere le infrastrutture critiche tra cui la consegna di elettricità, gas e acqua per i suoi cittadini. I civili sono pronti a difendere Kiev come soldati. Credo nell’Ucraina, credo nel mio paese e credo nel mio popolo”.

Wladimir si è arruolato nell’esercito di riserva già dall’inizio di febbraio sottolineando come l’amore per la sua Nazione lo abbia costretto a farlo: “Il popolo ucraino è forte. E rimarrà fedele a se stesso in questa terribile prova. Un popolo che desidera la sovranità e la pace. Un popolo che considera il popolo russo i suoi fratelli”. Riporta Eurosport.it.

