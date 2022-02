Fiumicino – Il forte vento di queste ultime ore non ha risparmiato il litorale romano: venti di burrasca hanno sferzato Fiumicino, facendo cadere dei rami sul Lungomare della Salute. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Protezione Civile Nuovo Domani, per mettere in sicurezza le aree coinvolte.

I rami crollati hanno colpito le macchine parcheggiate, una delle quali ha riportato dei danni. La zona è stata chiusa per circa un’ora. Presente sul posto anche la Polizia Locale.

