Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. Proprio in queste ore il fronte freddo associato alla saccatura artico-scandinava atteso sull’Italia ha raggiunto le regioni alpine e si prepara a fare il suo ingresso nel Mediterraneo. E’ dunque imminente un peggioramento a iniziare dalle regioni settentrionali ma il grosso del maltempo lo avremo solo nel weekend quando alle basse latitudini si formerà un vortice di bassa pressione che si avvarrà di due minimi, uno sul Tirreno e uno sull’Adriatico. Situazione questa favorevole a fenomeni di una certa importanza, anche a sfondo temporalesco e data la natura piuttosto fredda delle correnti anche alle grandinate ed alle nevicate fino a bassa quota. Sarà dunque un weekend di maltempo per parte del Centro, segnatamente al versante Adriatico e praticamente tutto il Sud con l’esclusione della sola Sicilia meridionale. Venti forti o molto forti ciclonici condurranno tutta l’evoluzione.

METEO SABATO 26 FEBBRAIO. Nord, in gran parte soleggiato salvo residue nevicate al mattino sui confini alpini e qualche ultimo fiocco fino a 400-600m sull’Appennino Emiliano e Romagnolo. Centro, prevalentemente soleggiato sulla Sardegna, la Toscana e il Lazio salvo sporadici fenomeni sul basso Lazio e lungo l’Appennino, nevosi fino a 300-500m. Chiuso lungo l’Adriatico con piogge e nevicate fino a quote collinari anche localmente a bassa quota. In serata migliora su alte Marche e Umbria. Sud, instabilità in intensificazione dapprima su Campania, Molise, Puglia e Basilicata poi in serata anche su Calabria e nord Sicilia con piogge, rovesci, temporali talora associati a grandinate e nevicate in calo fino a quote di medio bassa collina la sera. Temperature in calo su Adriatico e Meridione, stazionarie o in lieve calo altrove. Venti forti a rotazione ciclonica con mari agitati e mareggiare lungo le coste esposte.

METEO DOMENICA 27 FEBBRAIO. Nord, prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi salvo locali addensamenti sulla Romagna con eventuale nevischio in Appennino. Centro, nuvolosità irregolare con qualche isolata pioggia o nevicata fino a quote collinari lungo l’Adriatico e in Appennino, soleggiato su Sardegna e tirreniche.Sud, ampie aperture sulla Campania costiera, annuvolamenti irregolari altrove con ancora piogge, rovesci, locali temporali e nevicate fino a quote collinari. Tempo migliore sulla Sicilia meridionale. Temperature in ulteriore calo al Sud.Venti forti settentrionali. Mari mossi i bacini settentrionali, molto mossi, anche agitati i bacini meridionali con mareggiate su Puglia, basso Tirreno e alto Ionio.

Evoluzione meteo Lazio

SABATO: Lo strutturato sistema perturbato scivolerà gradualmente verso sud-est, con residua instabilità notturna sulla Toscana, in particolare sui settori appenninici, comparto orientale, senese e tra maremma e amiatino; quota neve a partire dai 400-500m. Precipitazioni nella notte anche a carattere di rovescio tra Umbria e Lazio, con nevicate a quote collinari in particolare sui settori Umbri orientali, e possibili brevi nevicate in corrispondenza di rovesci tra Orvietano e Viterbese, a partire anche qui dai 400-500m. Piogge sul medio-basso Lazio, con nevicate in Appennino a partire dai 600-800m. Tendenza a rapido miglioramento già dal mattino sulla Toscana, e alto Lazio; instabile fin verso pomeriggio sui settori appenninici, basso Lazio e localmente sull’Umbria. Venti nord-orientali, anche sostenuti (60-85 km/h) nella seconda parte della giornata, in particolare tra medio-alto Lazio e bassa Toscana. Temperature in netto calo, ancora più sensibile in quota. Mare molto mosso.

DOMENICA: Tra notte e primo mattino ritroveremo residue nevicate sin verso i 500/700m sull’Appennino Umbro-Laziale, qualche fiocco in sfondamento su alto Casentino e Pratomagno. Bel tempo prevalente sugli altri settori seppur con venti ancora sostenuti di Tramontana/Grecale. Temperature massime in ripresa, specie in pianura; temperature minime localmente raggiunte anche prima della mezzanotte con possibili gelate. Mare da agitato a molto mosso.

Commento del previsore Lazio

Tempo in progressivo peggioramento venerdì ad iniziare dalla Toscana, con piogge a tratti deboli o moderate sui settori settentrionali nel corso del giorno, e rovesci dalla sera, con instabilità in accentuazione complice il transito di correnti fredde in quota. Piogge in progressiva espansione al resto della regione entro tarda sera, specie sui settori centro-orientali e amiatino. Piogge in serata anche su Umbria e localmente su alto Lazio. Seguirà una notte di sabato instabile in particolare sui settori Umbri, Toscana orientale e sul Lazio, con nevicate anche a quote di collina (sui 400-500m sull’Umbria centro-orientale, ed in corrispondenza di brevi rovesci anche tra Orvietano, Aretino, Amiatino e alto viterbese sempre a partire dai 400-500m). Tendenza a rapido miglioramento già nel corso del mattino su Toscana, medio-alto Lazio e parte dell’Umbria, con instabilità che insisterà sul basso Lazio fin verso il pomeriggio, e sui settori appenninici Umbro-Laziali per buona parte della giornata. Venti forti da Nord-Nordest e temperatura in calo. Domenica soleggiata, salvo residua variabilità sui settori appenninici; clima freddo e venti moderati-forti settentrionali. Stabile e soleggiato ad inizio settimana, con temperature minime in deciso calo, complice l’attenuazione dei venti; diffuse gelate.

(Fonte: 3B Meteo)